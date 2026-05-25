Путешествия
10:25, 25 мая 2026

40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «газелью» в России

Shot: Автобус с 40 жителями Северной Кореи попал в ДТП в Нижегородской области
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автобус с 40 гражданами Северной Кореи попал в ДТП с «газелью» в регионе России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария случилась утром 25 мая в Нижегородской области на трассе М12 «Восток». Рейсовый транспорт с иностранцами направлялся в Татарстан и вылетел в кювет после того, как водитель врезался в грузовой автомобиль.

В результате столкновения пострадали семь человек: два водителя и пять жителей КНДР. Пассажиры ждут резервный автобус из Нижнего Новгорода.

Ранее в Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали полсотни человек. В том числе оказались и жители России.

