40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «газелью» в России

Автобус с 40 гражданами Северной Кореи попал в ДТП с «газелью» в регионе России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Авария случилась утром 25 мая в Нижегородской области на трассе М12 «Восток». Рейсовый транспорт с иностранцами направлялся в Татарстан и вылетел в кювет после того, как водитель врезался в грузовой автомобиль.
В результате столкновения пострадали семь человек: два водителя и пять жителей КНДР. Пассажиры ждут резервный автобус из Нижнего Новгорода.
