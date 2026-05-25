10:26, 25 мая 2026

«Ростов» пошутил над «Спартаком» из-за разбитого Кубка России

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-служба «Ростова» в Telegram-канале пошутила над московским «Спартаком» после того, как футболист москвичей Пабло Солари разбил Кубок России.

Ростовчане опубликовали фотографию со стоящим на газоне их домашнего стадиона трофеем. «Не разбили его за целых 12 лет. Умеем бережно хранить все самое ценное для клуба», — говорится в подписи к фото.

Инцидент с участием Солари произошел 24 мая после финального матча Кубка России, в котором «Спартак» в серии пенальти победил «Краснодар». Аргентинец взял в руки трофей и поднял его над головой. Нижняя часть Кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

«Ростов» стал обладателем Кубка России в 2014 году. В финале ростовчане в серии пенальти также победили «Краснодар».

