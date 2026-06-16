Россиянин признал себя диверсантом

Суд Петербурга приговорил к 12 годам колонии Сахарова за поджог тепловоза

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя Сергея Сахарова, признавшего себя диверсантом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также его обязали возместить причиненный ущерб — стоимость сгоревшего тепловоза в 6,5 миллиона рублей.

Суд установил, что ранним утром 18 января 2025 года Сахаров по указанию неустановленных лиц совершил преступление, направленное на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России. Он изготовил зажигательную смесь, захватил лом-гвоздодер, зажигалку, пешком прибыл к пикету железнодорожного тупикового пути станции Ручьи, где стоял тепловоз.

Сахаров взломал запорный механизм двери кабины машиниста и залил ее горючей смесью, а затем поджег. В результате кабина выгорела полностью.

Сахаров признал себя виновным, но отметил, что находился под психологическим влиянием, хотя и понимал преступность своих действий.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали 28-летнего жителя по подозрению в поджоге тепловоза. Он признался, что был под влиянием мошенников, которые его шантажировали после взлома аккаунта на «Госуслугах».