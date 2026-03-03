Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:24, 3 марта 2026Силовые структуры

Жертву шантажа задержали за теракт в российском регионе

В Белгородской области задержали жителя за поджог тепловоза
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Белгородской области задержали 28-летнего жителя по подозрению в поджоге тепловоза. Об этом сообщает РИА Новости.

Дежурный на станции Старый Оскол позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный бросил в тепловоз зажигательную смесь. Прибывшие на место правоохранители потушили пожар в кабине машиниста, на месте нашли разбитое лобовое стекло, молоток и канистру с бензином.

Вскоре был установлен подозреваемый, во время допроса он дал признательные показания. По словам мужчины, на поджог его толкнули мошенники. Они взломали его аккаунты в соцсетях и на «Госуслугах», получили доступ к персональным данным и стали шантажировать. Требованием было поджечь тепловоз.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что московская студентка стала жертвой ухажера из чата знакомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Депутаты поддержали идею минимальных цен на картофель

    Нетаньяху пообещал усилить атаки на «Хезболлу» и Иран

    Поставки в Россию машин популярного бренда рухнули на 99 процентов

    Пума вырвала маленькую собаку у хозяйки и утащила ее в лес

    Иран ударил по базе США в Бахрейне

    Семья англичан приютила россиянку с ребенком после их выселения из отеля в ОАЭ

    Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Госдуме ответили на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год

    Бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok