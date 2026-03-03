Московская студентка стала жертвой ухажера из чата знакомств

Мосгорсуд дал 3 года мужчине за шантаж студентки интимными фото на 1 млн руб.

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии жителя столицы по делу о шантаже студентки на миллион рублей. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным источника, мужчина познакомился с девушкой в чате и во время переписки заполучил ее интимные фото и видео. После этого он выяснил ее адрес, контакты друзей и родных, место учебы. Когда после первой встречи общение не задалось, мужчина с других акаунтов стал вымогать у потерпевшей деньги и угрожать расправой.

В результате мужчина отправил интимные фото на сайт вуза, где она училась, на работу матери и ее друзьям, а также в различные интернет-группы, где написал, что девушка употребляет наркотики и занимается проституцией.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе толпа жестоко избила подростка.