Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 3 марта 2026Силовые структуры

Московская студентка стала жертвой ухажера из чата знакомств

Мосгорсуд дал 3 года мужчине за шантаж студентки интимными фото на 1 млн руб.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии жителя столицы по делу о шантаже студентки на миллион рублей. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным источника, мужчина познакомился с девушкой в чате и во время переписки заполучил ее интимные фото и видео. После этого он выяснил ее адрес, контакты друзей и родных, место учебы. Когда после первой встречи общение не задалось, мужчина с других акаунтов стал вымогать у потерпевшей деньги и угрожать расправой.

В результате мужчина отправил интимные фото на сайт вуза, где она училась, на работу матери и ее друзьям, а также в различные интернет-группы, где написал, что девушка употребляет наркотики и занимается проституцией.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе толпа жестоко избила подростка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

    Россиянин напал на спасавшего бойцов СВО врача

    Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

    США попытались уговорить страны Ближнего Востока присоединиться к ударам по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok