Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

В Кузбассе СК возбудил дело после жестокого избиения ребенка группой подростков

В Кузбассе возбудили уголовное дело после жестокого избиения ребенка группой подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. Факт избиения несовершеннолетнего в Центральном районе Кемерово стал известен из публикации в СМИ. Издание «Сибдепо» сообщило, что вечером 2 марта толпа юношей окружила сверстника и избила, несколько раз ребенка пнули в лицо.

