Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 3 марта 2026Силовые структуры

Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

В Кузбассе СК возбудил дело после жестокого избиения ребенка группой подростков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Сибдепо

В Кузбассе возбудили уголовное дело после жестокого избиения ребенка группой подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. Факт избиения несовершеннолетнего в Центральном районе Кемерово стал известен из публикации в СМИ. Издание «Сибдепо» сообщило, что вечером 2 марта толпа юношей окружила сверстника и избила, несколько раз ребенка пнули в лицо.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье двоих подростков обвинили в покушении на диверсию после поджогов вышек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

    Назван простой способ быстро снизить уровень холестерина

    Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

    Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

    Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

    Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

    Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

    Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

    Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

    13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok