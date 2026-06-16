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11:07, 16 июня 2026Наука и техника

В США оценили число Ту-22М3 у России

TWZ: Россия располагает около 50 действующими бомбардировщиками Ту-22М3
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Вадим Савицкий / Минобороны РФ / ТАСС

В настоящее время Россия располагает около 50 действующими бомбардировщиками Ту-22М3. С такой оценкой выступило TWZ.

Американское издание прокомментировало последний инцидент с Ту-22М3 в Иркутской области. «После всех этих инцидентов российский парк Ту-22М3 сегодня насчитывает около 50 действующих самолетов, хотя есть и дополнительные неисправные самолеты, которые могут быть возвращены в строй после капитального ремонта», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что «производство Ту-22М3 прекращено несколько десятилетий назад», потому «каждый самолет имеет особую ценность».

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12 октября 2022

Ранее Military Watch Magazine заметил, что потерянные Россией и США за день бомбардировщики Ту-22М3 и B-52 незаменимы.

15 июня бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Боханском районе Иркутской области. Предварительная причина произошедшего — отказ двигателей. Самолет совершал учебный полет без боекомплекта, его экипаж катапультировался.

Позднее в тот же день в штате Калифорния потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. На борту самолета находились восемь человек, им не удалось спастись.

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