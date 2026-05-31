В НАТО сделали заявление об участии альянса в конфликте вокруг Ормузского пролива

Адмирал Драгоне: НАТО не участвует напрямую в конфликте вокруг Ормузского пролива

НАТО не участвует напрямую в конфликте вокруг Ормузского пролива. Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает РИА Новости.

«НАТО напрямую сейчас не играет роли. Но страны НАТО такую роль играют. Когда условия будут выполнены, думаю, они смогут выполнить свою задачу», — обозначил Драгоне.

По его словам, в альянсе сформировалась коалиция желающих, в которую входят страны-союзники, партнеры и единомышленники, и сейчас они готовятся на случай, «если появятся условия». Драгоне также заявил, что задача по поддержанию открытости залива и его очистке его от мин является сложной.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждают развертывание сил в Ормузском проливе в рамках возможной миссии по оказанию помощи торговым судам. Представленная инициатива нашла поддержку у ряда членов альянса, однако пока не получила необходимого единодушного одобрения.