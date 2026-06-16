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Силовые структуры
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14:10, 16 июня 2026Силовые структуры

Мешки гашиша с веселыми стикерами на 500 миллионов рублей у россиянина попали на видео

В Ленобласти полиция изъяла 200 кг гашиша у наркодилера, ему грозит пожизненный срок
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Мешки с гашишем изъяли сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у наркодилера. Оперативное видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах виден лежащий мужчина, он говорит, что не знает причину задержания. Позже он показывает полицейским мешки со свертками, на них веселые стикеры.

Задержанный — местный житель, который занимался сбытом и перевозкой запрещенных веществ в особо крупном размере. В его бытовке полиция нашла 14 мешков гашиша общим весом 200 килограммов, стоимость которого на черном рынке достигает 500 миллионов рублей. Еще два мешка с похожим содержимым обнаружили в арендованном автомобиле.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Калининграде осудили гражданина Литвы за попытку продать 70 килограммов наркотиков.

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