Украинский военный рассказал о бегстве из ВСУ сотен тысяч солдат

Сотни тысяч солдат дезертировали из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал украинский военный Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим. Об этом пишет РИА Новости.

По словам бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сотни военных самовольно покинули позиции и сбежали за время специальной военной операции (СВО).

«Много сбегают. Около 100-200 тысяч людей, может, и то больше. Ушли в "самоволку" (самовольное оставление части — примечание "Ленты.ру"», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на Украине с февраля 2022 года было возбуждено более 300 тысяч дел о дезертирстве из рядов ВСУ и самовольном оставлении части.