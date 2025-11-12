Бывший СССР
Число дел по факту дезертирства в ВСУ подсчитали

NV: На Украине с 2022 года возбудили более 300 тыс. дел о дезертирстве и СОЧ
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине с февраля 2022 года было возбуждено более 300 тысяч дел о дезертирстве из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самовольном оставлении части (СОЧ). Об этом сообщило местное издание NV.

Отмечается, что большая часть дел (около 255 тысяч) возбуждены по более мягкой статье о СОЧ. В свою очередь примерно 56,2 тысячи дел связаны с дезертирством.

В сентябре заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса опроверг возможное снижение мобилизационного возраста из-за нехватки личного состава. Он заявил, что украинская армия ведет набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет в рамках соответствующей программы.

