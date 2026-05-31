09:25, 31 мая 2026Спорт

Сафонов получил худшие оценки в ПСЖ за финал Лиги чемпионов

Владислав Уткин
Фото: Petr Josek / AP

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил худшие оценки в команде за финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает WhoScored.

27-летний голкипер получил оценки 6,0 и 6,2 от порталов WhoScored и Sofascore. Лучшим игроком парижан, по версии WhoScored, стал полузащитник Дезире Дуэ, он получил оценку 7,6 по десятибалльной шкале.

Sofascore признал лучшими Дуэ и полузащитника Жоау Невеша. Авторы этого портала поставили им по 7,7 балла.

30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. ПСЖ вместе с Матвеем Сафоновым во второй раз подряд стал лучшей командой Европы.

