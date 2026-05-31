Стало известно о чудесном спасении женщины после атаки ВСУ

В Запорожской области женщина спаслась при атаке ВСУ благодаря ночнушке

В приграничной Васильевке Запорожской области после череды ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудница местной администрации оказалась в ловушке на четвертом этаже разрушающегося дома. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, после первого прилета женщина, жившая на четвертом этаже, спряталась в ванной в одной ночнушке. Во время следующих ударов в доме начали рушиться плиты. В какой-то момент женщина зацепилась ночнушкой за металлический штырь, выскочивший из стены при обрушении, и повисла на нем. На крики прибежали российские военные и вытащили ее из-под обломков. Это и спасло ей жизнь.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» в Запорожской области.