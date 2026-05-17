11:17, 17 мая 2026

Найден способ обойти блокировку Ормузского пролива

Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

Крупные судоходные компании нашли способ обойти блокировку Ормузского пролива. Для этого они используют для перевозки топлива грузовые маршруты, сообщает Financial Times (FT).

Такие перевозчики, как Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, открыли маршруты из портов Красного моря и Оманского залива — в том числе Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ — в Даммам, Басру и Джебель-Али, крупнейший транспортный узел региона. Благодаря использованию грузовых маршрутов компании смогли избежать прохода через частично заблокированный Ормузский пролив.

В то же время стоимость фрахта по маршруту Шанхай — Персидский залив и Красное море выросла до рекордных значений, выше, чем во время пандемии COVID-19. По данным Clarksons Research, к 15 мая перевозка стандартного контейнера на этом направлении подорожала с 980 до 4131 доллара.

По данным Business Times, в ближайшие годы Ормузский пролив останется ключевым маршрутом поставок нефти и газа на мировой рынок. Технически сократить зависимость от Ормузского пролива возможно, однако такие проекты потребуют огромных затрат. При этом новые трубопроводы вряд ли смогут обеспечить объемы поставок, сопоставимые с морскими перевозками через пролив.

