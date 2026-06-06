Times оf India: Киев был в ярости после заявления Путина о завершении конфликта

Журналисты Times оf India раскрыли реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на заявление президента России Владимира Путина о завершении конфликта. Материал опубликован на сайте издания.

В заметке под названием «Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве» авторы отметили резкую критику Зеленского на публичное отклонение Путина его предложения о перемирии. Также журналисты взяли во внимание его высказывание о том, что Россия якобы не заинтересована в прекращении боевых действий.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. Позже Путин высказался о письме украинского лидера и сообщил, что два раза пресс-секретарь Дмитрий Песков попытался показать ему послание. Комментируя содержимое письма, политик отметил, что обращение Зеленского содержит очевидные «элементы хамства».