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15:57, 6 июня 2026Интернет и СМИ

Журналисты раскрыли реакцию Зеленского на заявление Путина о завершении конфликта

Times оf India: Киев был в ярости после заявления Путина о завершении конфликта
Мария Винар
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Журналисты Times оf India раскрыли реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на заявление президента России Владимира Путина о завершении конфликта. Материал опубликован на сайте издания.

В заметке под названием «Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве» авторы отметили резкую критику Зеленского на публичное отклонение Путина его предложения о перемирии. Также журналисты взяли во внимание его высказывание о том, что Россия якобы не заинтересована в прекращении боевых действий.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. Позже Путин высказался о письме украинского лидера и сообщил, что два раза пресс-секретарь Дмитрий Песков попытался показать ему послание. Комментируя содержимое письма, политик отметил, что обращение Зеленского содержит очевидные «элементы хамства».

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