Россиянин описал цены в стране Африки фразой «дешевле, чем в Москве, тут не найти ничего»

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Зимбабве и раскрыл цены в местных магазинах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации зашел в супермаркет в городе Булавайо и поразился стоимости товаров. Помидоры там продавались по 5 долларов (около 365 рублей) за килограмм, говядина — от 15 долларов (около 1 тысячи рублей) за килограмм, а яйца — по 3 доллара (около 219 рублей) за десяток. Кроме того, россиянин отметил, что литр дизеля на местной заправке стоил 1,8 доллара (около 131 рубля).

«Это в стране, где официальная безработица составляет 60 процентов, а неофициально, по оценкам местных, работы нет у 90 процентов людей. Дешевле, чем в Москве, тут не найти ничего. Я проверял», — такими фразами описал он цены в этой стране Африки.

Путешественник добавил, что сейчас 72 процента населения Зимбабве живут за чертой бедности, а почти половина из 15 миллионов голодает. Забелин также рассказал, что в сельской местности его и других путешественников окружила толпа — люди просили дать им что-нибудь поесть.

«Мы отдали хлеб, печенье, немного макарон. Больше не было — мы рассчитывали закупиться на месте, но цены оказались такими, что сами стали экономить», — признался он.

Ранее этот же тревел-блогер описал цены в супермаркете Танзании фразой «примерно московский уровень». Он пояснил, что в такие магазины ходят только представители элиты, туристы и экспаты, а местные жители закупаются на рынках.