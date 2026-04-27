07:30, 27 апреля 2026

Россиянин описал цены в супермаркете Африки фразой «примерно московский уровень»

Алина Черненко

Фото: Elen Marlen / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Танзании и зашел в местный супермаркет. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что килограмм телятины в пересчете на российскую валюту там стоил 910 рублей, килограмм говядины — 820 рублей, а куриные грудки — 676 рублей. «Примерно московский уровень — только без московских зарплат в придачу», — такой фразой описал цены в африканском магазине россиянин.

Упаковка из шести яиц в супермаркете продавалась за 132 рубля, литр молока — за 191 рубль, сыр чеддер — за 456 рублей, йогурты — от 118 до 382 рублей за 500 граммов, майонез — от 559 до 882 рублей за бутылку, а макароны — за 368 рублей. Дешевле стоили овощи: картофель и огурцы — по 59 рублей за килограмм, а томаты — по 74 рубля.

«По московским меркам вполне. Только томаты выглядели так, будто уже давно готовы уйти на покой — подгнившие, потрепанные. Та же история, что в любом сельском магазине где-нибудь в Тверской области. Видимо, уставший помидор — это универсальный стандарт для большей части планеты», — констатировал Забелин.

Блогер добавил, что в подобные магазины в Танзании ходят представители местной элиты, туристы и экспаты. А простые рабочие с зарплатой около 200-250 долларов (от 15 до 19 тысяч рублей) в месяц не могут себе позволить такие дорогие продукты. Они закупаются на рынках или в маленьких магазинах у дома.

Россиянин также пояснил, что большинство товаров в таких супермаркетах — импортные. Крупные суммы уходят на таможню, посредников и доставку вглубь страны.

«Мы вышли с огромной тележкой и потратили в два раза больше, чем рассчитывали. Охранник у входа посмотрел на чек и сказал что-то своему напарнику. Оба засмеялись. Что именно он сказал — не знаю. Но примерно понял», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Бурунди, которая входит в число беднейших стран мира, и описал ее фразой «все хуже, чем везде». По его словам, большая часть населения там живет менее чем на 2,5 доллара (около 192 рублей) в день.

