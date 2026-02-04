Реклама

05:30, 4 февраля 2026Путешествия

Россиянин описал одну из беднейших стран мира фразой «все хуже, чем везде»

Алина Черненко

Фото: The Road Provides / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Бурунди, которая входит в число беднейших стран мира, и описал ее фразой «все хуже, чем везде». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что более 60 процентов населения этой страны Африки живет менее чем на 2,5 доллара в день (около 192 рублей), а доля бедняков в отдельные годы подбиралась к 80 процентам. Первое, что бросилось в глаза путешественнику, — люди, которые шли вдоль дорог десятки километров с мешками, канистрами и детьми.

«Настоящая бедность здесь, когда у семьи нет даже велосипеда, дети целый день сидят в красной пыли, потому что дома только глиняный пол и крыша, а единственный шанс попасть в город — зацепиться за проезжающую фуру», — ужаснулся Забелин.

Россиянин пояснил, что в Бурунди велосипед считается признаком достатка, мотоцикл — почти роскошью, а машина — недостижимым богатством. Регулярный транспорт в стране есть, но он недоступен для большинства, добавил блогер.

Соотечественника также удивили сидящие на обочинах дорог дети. По его словам, грязь с них не смывается до конца никогда, так как вода находится в дефиците.

«Дома их — глиняные хижины с жестяной или соломенной крышей, внутри — ни мебели, ни игрушек, иногда всего одно одеяло на всех», — констатировал автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Руанде и описал ее фразой «чище и безопаснее, чем в Москве и Европе». Россиянин удивился, что на улицах местных городов нет окурков, пластиковых пакетов, оберток, бутылок и «стихийных свалок».

