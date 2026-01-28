Россиянин описал страну Африки фразой «чище и безопаснее, чем в Москве и Европе»

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Руанде и описал ее фразой «чище и безопаснее, чем в Москве и Европе». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он проехал на машине всю африканскую страну от границы с Танзанией на юге до Уганды на севере. Дорога проходила через маленькие города, деревни, перевалы, рынки, посты полиции и сельскую глубинку.

«И первое ощущение было не "бедно" и не "экзотично". Первое ощущение — это чисто. Неприлично чисто. Настолько, что начинаешь сравнивать не с Найроби, Кампалой, Мапуту или Бужумбурой, а уже с Москвой», — поразился россиянин.

Он также отметил, что на улицах местных городов нет окурков, пластиковых пакетов, оберток, бутылок и «стихийных свалок». Вдоль дорог — начисто подметенные обочины.

Забелин пояснил, что один из главных секретов чистоты — руандийский феномен под названием «умуганда» — общенациональный субботник, который проходит в последний выходной каждого месяца. Все граждане от 18 до 65 лет выходят убирать улицы, красить заборы, чистить канавы, чинить дороги и благоустраивать общественные пространства. Они делают это с утра и до обеда.

«Для европейского или российского уха это звучит как что-то из советского прошлого. Но разница в том, что здесь это работает не как формальность, а как часть национального договора: чистота — не работа коммунальных служб, это дело всех. И вот тут возникает неприятный для нас вопрос: а у нас так нельзя? Или не хочется?» — написал автор.

