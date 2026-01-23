Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 23 января 2026Путешествия

Тревел-блогер описал стоимость еды в магазинах Уганды словами «нам бы такие цены»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Camille Delbos / Art In All of Us / Corbis via Getty Images

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Уганде и узнал стоимость еды в местных магазинах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Уганда — одно из беднейших государств мира, поэтому хорошие супермаркеты здесь есть только в столице — Кампале. Посещают такие магазины только экспаты, местная элита и туристы, а стоимость продуктов почти европейская из-за дорого импорта и отсутствия производства. «Манго и кокосы стоят какие-то копейки. Говядина стейк порадовала по цене — 24,3 тысячи угандийских шиллингов (535 рублей) за килограмм. Нам бы такие цены», — отметил путешественник.

Также дешевле, чем в России, обойдется полуторалитровая бутылка воды от 600 до 1,2 тысячи шиллингов (от 13 до 26 рублей), а 0,33 литра колы продаются по цене в 22 рубля. При этом вопреки тому, что в Уганде выращивают кофе и чай, их стоимость начинается от 200 до 700 рублей. А килограмм красного или зеленого перца соответствует ценнику Москвы — от 176 до 340 рублей, огурцы и картофель — по 95 рублей. «Для страны, где средний доход — отдельная боль, цифры выглядят странно. В Африке действительно "с голода пухнут", но не потому, что еды много. А потому, что она слишком дорогая для большинства», — пришел к выводу россиянин.

Ранее Забелин описал город в Азии фразой «хочется сбежать в первый же день». По его словам, на выходе из аэропорта он будто уперся лбом в стену из влажного воздуха, выхлопов и сотен клаксонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Тревел-блогер описал стоимость еды в магазинах Уганды словами «нам бы такие цены»

    Кортеж делегации США покинул Кремль и попал на видео

    Вооруженные мужчины в масках похитили модель OnlyFans

    Женщин предупредили об опасных способах мастурбации

    Россиян предупредили об аномальной «зимней жаре» в ряде регионов

    На Западе объявили о новой войне против России

    Трамп назвал причину блокировки мирного соглашения по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok