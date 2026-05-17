Spiegel: АдГ планирует восстановить «Северный поток» ради сближения с Россией

Отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания захотело восстановить газопровод «Северный поток» ради сближения с Россией. Об этом со ссылкой на проект программы партии сообщает Der Spiegel.

АдГ выступает за изменения в экономической и энергетической политике, в первую очередь — за ремонт и возобновление эксплуатации газопровода «Северный поток» и возвращение к ядерной энергетике. Вводом в эксплуатацию «Северного потока» партия намерена добиться сближения с Россией.

Помимо прочего, АдГ хочет сократить бюрократию, отменить обязательные тарифные сетки при распределении госзаказов и внести социальную рыночную экономику в конституцию земли в качестве государственной цели.

