Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 17 мая 2026Мир

В Германии захотели восстановить «Северный поток» ради сближения с Россией

Spiegel: АдГ планирует восстановить «Северный поток» ради сближения с Россией
Вячеслав Агапов

Фото: РИА Новости

Отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания захотело восстановить газопровод «Северный поток» ради сближения с Россией. Об этом со ссылкой на проект программы партии сообщает Der Spiegel.

АдГ выступает за изменения в экономической и энергетической политике, в первую очередь — за ремонт и возобновление эксплуатации газопровода «Северный поток» и возвращение к ядерной энергетике. Вводом в эксплуатацию «Северного потока» партия намерена добиться сближения с Россией.

Помимо прочего, АдГ хочет сократить бюрократию, отменить обязательные тарифные сетки при распределении госзаказов и внести социальную рыночную экономику в конституцию земли в качестве государственной цели.

По словам главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, руководство ФРГ не может справиться с нехваткой топлива и ростом цен на него, вызванными конфликтом в Персидском заливе. По его словам, дефицит топлива проявляется в разных сферах: на автозаправках цены постоянно растут, а авиационная отрасль сталкивается с нехваткой керосина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Найден способ обойти блокировку Ормузского пролива

    В Финляндии призвали сбивать украинские дроны над странами Прибалтики

    На «Игора Драйв» прошел I этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

    Российские ученые создали генетический алгоритм для лечения гипертонии

    Россиянам снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину

    В московской машине нашли «оберег от гаишников»

    Пенсионерка переписала квартиру в центре Москвы на таксиста

    Бывшему заместителю министра обороны смягчили условия содержания в СИЗО

    В Германии захотели восстановить «Северный поток» ради сближения с Россией

    Россиянин описал цены в стране Африки фразой «дешевле, чем в Москве, тут не найти ничего»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok