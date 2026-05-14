Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:35, 14 мая 2026Путешествия

Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

Отели Турции решили продлить скидки из-за кризиса на Ближнем Востоке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Отели Турции решили снизить цены и продлить скидки из-за оттока туристов в результате кризиса на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Национальной службой новостей» (НСН) рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, ближневосточный конфликт спровоцировал опасения среди туристов из Европы по поводу поездок не только в страны региона, но и в Турцию и Египет. «Европейцы стараются в этом году выбирать альтернативные направления, поэтому некоторые отели в Турции идут на скидки», — отметил Арутюнов, пояснив, что обычно сезон низких цен заканчивается в мае из-за открытия туристического сезона.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

До этого в СМИ появилась информация о том, что отдых в Турции подорожал на 30 процентов. «Растет стоимость перелета, что связано с ростом цен на топливо, керосин. Поэтому глобально говорить о подорожании на 30 процентов нельзя, мы просто вошли в сезон, когда такие большие скидки не могут существовать», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что путешествия в Турцию в мае 2026 года подорожали на 30 процентов. Рост цен на услуги сферы туризма связали с высокой инфляцией в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

    Китайский Changan анонсировал в России новый лифтбек

    Рельефы с «обитателями Казани» спрятали во дворах центра города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok