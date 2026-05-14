Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

Отели Турции решили продлить скидки из-за кризиса на Ближнем Востоке

Отели Турции решили снизить цены и продлить скидки из-за оттока туристов в результате кризиса на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Национальной службой новостей» (НСН) рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, ближневосточный конфликт спровоцировал опасения среди туристов из Европы по поводу поездок не только в страны региона, но и в Турцию и Египет. «Европейцы стараются в этом году выбирать альтернативные направления, поэтому некоторые отели в Турции идут на скидки», — отметил Арутюнов, пояснив, что обычно сезон низких цен заканчивается в мае из-за открытия туристического сезона.

До этого в СМИ появилась информация о том, что отдых в Турции подорожал на 30 процентов. «Растет стоимость перелета, что связано с ростом цен на топливо, керосин. Поэтому глобально говорить о подорожании на 30 процентов нельзя, мы просто вошли в сезон, когда такие большие скидки не могут существовать», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что путешествия в Турцию в мае 2026 года подорожали на 30 процентов. Рост цен на услуги сферы туризма связали с высокой инфляцией в стране.

