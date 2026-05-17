11:56, 17 мая 2026Авто

Ушедший из России автоконцерн зарегистрировал в стране пять новых брендов

Toyota зарегистрировала в России пять товарных знаков названий автомобилей
Вячеслав Агапов

Фото: Cobalt S-Elinoi / Shutterstock / Fotodom  

Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России пять товарных знаков названий автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Ушедшая из России компания зарегистрировала бренды Lexus LX700h, Fortuner, Land Cruiser, BZ4X и Corolla Cross. Заявки подавались в Роспатент в марте-апреле 2025 года.

Товарные знаки зарегистрированы на следующие десять лет.

Toyota вошла в перечень автобрендов, возвращения которых российские покупатели ждут больше всего. В список для голосования были включены производители с самыми высокими показателями актуальных продаж. Наибольшее число голосов получили японская Toyota и корейские Hyundai и Kia. За каждый из них проголосовало одинаковое количество респондентов — по 38 процентов. Далее в списке симпатий расположились Volkswagen (34 процента), BMW (31), Skoda (27), Audi (23), Mercedes-Benz (22) и Mazda (19).

