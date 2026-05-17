Россия
11:53, 17 мая 2026Россия

В Херсонской области пропал свет

Врио губернатора Сальдо: Херсонская область полностью или частично обесточена
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom  

В Херсонской области пропал свет — все округа этого региона полностью или частично обесточены. Об этом заявил врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, отключение электроэнергии затронуло как контролируемые Россией территории, так и прифронтовые населенные пункты. Официальные причины аварии пока неизвестны, но регион несколько раз подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого могли быть повреждены линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

На месте уже работают энергетики. Сроки полного восстановления подачи электричества в дома сейчас сложно спрогнозировать.

Ранее десятки тысяч украинцев остались без света. Причиной стало повреждение энергообъекта в Черниговской области на севере Украины. В результате электричества лишилась 31 тысяча абонентов.

