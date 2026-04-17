Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 17 апреля 2026

В Германии призвали прекратить поддержку Украины

В ФРГ призвали прекратить поддержку Киева из-за подрывов «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Партии в Германии призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

С инициативой выступили сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Они указали, что подрыв газопровода санкционировал украинский президент Владимир Зеленский. «Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды», — указали они.

По информации журналистов The Wall Street Journal, план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года был одобрен лично Зеленским. По данным издания, диверсию на газопроводах в Киеве начали обсуждать за несколько месяцев до этого, в мае 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индии позволили отправлять в Россию тысячи военных

    Петросян обвинил европейского лидера в краже шутки о России

    Букмекеры определили фаворита в матче АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    Водители-пенсионеры получат новые льготы

    В США усомнились в способности победить Иран

    Россиянка рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

    В российском регионе ОПГ выманивала деньги у семей погибших бойцов СВО

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Водители назвали самый опасный тип транспорта на дорогах

    Россиян предупредили о тюремном сроке за костер в лесу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok