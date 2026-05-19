10:51, 19 мая 2026Авто

Ушедший из России производитель резко нарастил продажи новых машин в стране

Аналитик Целиков: Продажи Honda в России взлетели на 349 % в 2026 году
Марина Аверкина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С января по апрель 2026 года россияне зарегистрировали 2140 новых легковых машин японской марки Honda. Этот показатель превысил прошлогодний результат в 4,5 раза, когда было реализовано 477 автомобилей. Прибавка составила 349 процентов, сообщил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Две модели обеспечили почти 60 процентов от общего объема продаж на российском рынке. Так, кроссовер CR-V выбрали 633 покупателя, а Vezel — 627 человек. Также большим спросом пользовались паркетник WR-V (393 единицы), минивэн Stepwgn (178) и кроссовер XR-V (106).

Если смотреть на страны происхождения, чуть более половины проданных автомобилей (53 процента) носят маркировку «Сделано в Китае». Еще 43 процента ввезены из Японии. Эксперт особо подчеркнул, что отдельные партии поступили из нетипичных для бренда регионов: 85 кроссоверов WR-V прибыли из Индии, а 10 машин модели CR-V — из Канады.

Ранее стало известно, что за четыре месяца 2026 года россияне зарегистрировали 2677 новых легковых автомобилей Skoda. Это почти втрое больше, чем за тот же период прошлого года, когда на учет было поставлено 903 машины. Рост составил 196,5 процента.

