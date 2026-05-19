15:10, 19 мая 2026

Раскрыта правда об авторстве песен «Ласкового мая» экс-продюсера Разина

Суд установил, что Разину не принадлежит авторство песен «Ласкового мая»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Краснодаре суд установил, что авторство песен группы «Ласковый май» не принадлежит бывшему продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года об установлении авторства песен группы за продюсером Андреем Разиным.

По словам адвокатов вдовы Шатунова, судебное решение вступает в силу незамедлительно. Суд не согласился с доводами представителя бывшего продюсера о том, что его авторство подтверждается рукописными нотными листами. Защитник семьи певца отметила, что они столкнулись с грубыми музыкальными ошибками со стороны бывшего музыкального продюсера группы.

Отмечается, что вдова и дети Шатунова обратились в суд с иском к Разину, требуя признать за ними исключительные права на 23 песни группы «Ласкового мая», среди которых такие как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Ранее сообщалось, что ущерб по уголовному делу в отношении музыкального продюсера Андрея Разина, известного по работе с группой «Ласковый май», может увеличиться с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

