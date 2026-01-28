Реклама

Семья Шатунова раскрыла размер ущерба по делу продюсера «Ласкового мая»

Варвара Митина (редактор)
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ущерб по уголовному делу в отношении музыкального продюсера Андрея Разина, известного по работе с группой «Ласковый май», может увеличиться с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Об этом ТАСС рассказали в окружении семьи покойного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

Собеседник агентства объяснил, что это связано с появлением в деле второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно касается Шатунова. По его словам, окончательный размер ущерба может быть установлен к концу следствия.

В ноябре 2025 года Разину предъявили обвинение в мошенничестве за подделку договора с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения авторских как правообладатель музыкальных произведений. Продюсер заочно арестован и объявлен в межгосударственный и международный розыск. Сообщалось, что Разин покинул страну сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела.

