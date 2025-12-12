Реклама

Культура
09:02, 12 декабря 2025Культура

Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения против него дела. В чем обвиняют продюсера «Ласкового мая»?

Продюсер «Ласкового мая» Разин уехал из РФ после возбуждения против него дела
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Круглов / РИА Новости

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин покинул страну сразу после возбуждения против него уголовного дела. Об этом РИА Новости рассказал приближенный к нему источник.

«Он уехал сразу после возбуждения дела», — заметил собеседник агентства. По его словам, Разин уехал в США.

Речь идет об уголовном деле по факту мошенничества. Разина обвиняют в присвоении денег, являющихся лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен «Ласкового мая») за исполнение песен. Следствие установило, что в течение долгого времени продюсер работал с Кузнецовым по поддельному договору, где указывал себя как правообладателя музыкальных произведений. Ему предъявлено заочное обвинение по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), данная статья предусматривает до десяти лет колонии.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Представитель Разина объяснил его отъезд в США

Андрей Разин ездил в США ради срочной операции. Об этом рассказал представитель Разина в России Александр Жарков.

По его словам, несмотря на слухи о переезде в Штаты, у экс-продюсера «Ласкового мая» нет американского гражданства, так что он не может находиться там в течение длительного срока.

Он продал… дом и на эти деньги уехал сделать операцию в Америку. И потом из Америки он переехал в Турцию, там принял гражданство

Александр Жарковпредставитель Андрея Разина

Жарков также опроверг информацию о том, что Разин находится в розыске в России. Он подчеркнул, что СМИ намеренно распространяют ложную информацию, чтобы оказать психологическое давление как на самого продюсера, так и на рассматривающий его дело суд. «Это будет все оспариваться, сейчас готовятся иски», — сделал акцент Жарков.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший водитель Разина дал на него показания

Следователи вызвали на допрос бывшего водителя Андрея Разина, который дал показания по делу о мошенничестве продюсера с деньгами Кузнецова на сумму в 500 миллионов рублей.

Выяснилось, что Разин платил водителю по 50 тысяч рублей в месяц, при этом вынуждая его участвовать в собственных махинациях. Так, водитель вспомнил, что по указанию продюсера получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова в судах.

Водитель Разина подписывал с ним договоры об исключительных правах на песни, которые Разин в итоге присваивал. При этом он не знал, бумаги какого характера подписывал. По факту поддельных договоров проводится проверка.

