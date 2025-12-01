Водитель продюсера «Ласкового мая» дал на него показания

ТАСС: Водитель Андрея Разина дал на него показания по делу о мошенничестве

Следователи допросили бывшего водителя Андрея Разина, который дал на продюсера «Ласкового мая» показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на общую сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах делах уточняется, что Разин платил водителю каждый месяц 50 тысяч рублей. По его словам, он разговаривал с продюсером «Ласкового мая» в 2023 году по телефону. Тот позвонил водителю в сильном алкогольном опьянении, поэтому разобрать его слова было непросто.

«Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи», — добавил водитель.

Ранее стало известно, что Разин скрывается от российских правоохранительных органов в США. В частности, он зарегистрировался в двухэтажном таунхаусе в городе Нейплс во Флориде месяц назад.

