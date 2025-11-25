Раскрыто местонахождение продюсера «Ласкового мая» Разина

ТАСС: Обвиняемый в мошенничестве продюсер «Ласкового мая» Разин скрывается в США

Объявленный в розыск за мошенничество продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин скрывается от предварительного следствия в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Разин не собирается возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве за подделку договора. Материальный ущерб по уголовному делу против продюсера «Ласкового мая», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, составил около 500 миллионов рублей.