04:25, 25 ноября 2025Силовые структуры

Назван ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина

Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина составил около 500 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Материальный ущерб по уголовному делу против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, составил около 500 миллионов рублей, рассказали в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

«Материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — назвали сумму источники.

Московские следователи главного управления МВД России предъявили обвинение Разину заочно. Он объявлен в межгосударственный розыск.

Уголовное дело в отношении Разина завели в 2021 году из-за присвоения денег, которые должны были стать лицензионными Кузнецову за исполнение его песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. Разину может грозить до 10 лет лишения свободы.

