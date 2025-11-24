Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:28, 24 ноября 2025Силовые структуры

Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск

Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Московские следователи ГУ МВД РФ заочно предъявили обвинение Андрею Разину, продюсеру группы «Ласковый май», в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова. Как указано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Разин объявлен в межгосударственный розыск.

«В отношении Разина Андрея Александровича заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ. Он объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в сообщении.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила эту информацию. По ее словам, уголовное дело против Разина завели в 2021 году из-за присвоения денег, которые должны были стать лицензионными выплатами поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. Разину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Разин лишен прав на песни музыкального коллектива. Отмечается, что при вынесении решения «суд пришел к выводу о ничтожности договора от 29 декабря 1992 года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил, что мирный план Трампа переписали. Его могли сократить сразу на девять пунктов

    Матвиенко раскритиковала политику Евросоюза

    В Москве загорелся крупный хлебозавод «Черемушки»

    Экс-депутат Рады рассказал о планах более 10 нардепов выйти из партии Зеленского

    Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

    Дочь и внук информатора разведки СССР получили российские паспорта

    Стало известно о срочной переброске ВСУ к Запорожью

    Раскрыто число перешедших на сторону России бойцов ВСУ

    Алдонин раскрыл детали борьбы с тяжелой болезнью

    В Одессе и Сумах на фоне атаки дронов и взрывов пропал свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости