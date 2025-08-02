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09:40, 2 августа 2025Культура

Разина лишили прав на песни «Ласкового мая»

Договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая» признали ничтожным
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Музыкальный продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», лишен прав на песни музыкального коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что при вынесении решения «суд пришел к выводу о ничтожности договора от 29 декабря 1992 года».

Уточняется, что оригинал вышеупомянутого договора не был представлен в судах. При этом подлинник соглашения между автором песен Сергеем Кузнецовым и певцом Юрием Шатуновым от 2019 года был представлен и признан достоверным. «Кроме того, суд учел, что иск был подан по истечении срока исковой давности», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин решил отозвать из российского суда иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и продолжить судиться в Турции.

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