Бывший продюсер «Ласкового мая» решил отозвать иск к создателям «Слова пацана»

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин решил отозвать из российского суда иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и продолжить судиться в Турции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Разин, который считает, что в популярном российском сериале неправомерно использовали песни группы «Ласковый май», намерен завтра отозвать иск из московского суда. Он добавил, что в ближайший месяц подаст новое исковое заявление в Турции, в котором потребует сумму два миллиона долларов (почти 165 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).
Продюсер также отметил, что намерен судиться с создателями всех фильмов и сериалов, где неправомерно использовались песни «Ласкового мая». «Весь репертуар группы "Ласковый май" зарегистрирован в министерстве культуры и туризма Турции, а товарный знак "Юрий Шатунов" по контракту 2013 года между Разиным и Шатуновым зарегистрирован в турецком патенте», — заявил он.
Ранее сообщалось, что на 12 мая назначено первое заседание суда по иску Разина. Продюсер собирался доказать, что Светлана Шатунова, давшая согласие на использование песен группы «Ласковый май» не имела на это право.