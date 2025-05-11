На создателей «Слова пацана» подали в суд из-за песен «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за песен «Ласкового мая», сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы. Речь идет о песнях «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
Разин требует признать недействительным лицензионный договор, который заключили в 2023 году между Аркадием Кудряшовым, представляющим интересы Светланы Шатуновой, и компанией «Тумач Продакшн». Продюсер считает, что Шатунова не могла распоряжаться правами на песни. Судебное заседание назначили на 12 мая.
Ранее звезда сериала «Слово пацана» актер Леон Кемстач рассказал, что в будущем хочет открыть строительную компанию. «Когда я окончательно сформируюсь как личность, хочу вложиться в создание своей "империи". Эта тема мне действительно интересна», — рассказал он.