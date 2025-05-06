Звезда «Слова пацана» признался в желании открыть строительную компанию

Актер Леон Кемстач заявил, что в будущем хочет открыть строительную компанию

Звезда сериала «Слово пацана» актер Леон Кемстач рассказал, что в будущем хочет открыть строительную компанию. Своим желанием он поделился в интервью журналу Hello.

Актер ответил на вопрос, есть ли у него реальный план по открытию строительной компании или это скорее юношеская мечта. «Это вполне реальная цель. Когда я окончательно сформируюсь как личность, хочу вложиться в создание своей "империи". Эта тема мне действительно интересна», — сообщил Кемстач.

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