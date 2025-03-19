Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 19 марта 2025Экономика

Известная российская певица отказалась от давней мечты ради концерта

Экс-солистка «Миража» Гулькина отказалась от покупки дома ради концерта в Кремле
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина отказалась от давней мечты ради концерта в Кремле. Об этом она сообщила в программе Пятого канала «Светская хроника».

Известная певица отметила 61-й день рождения большим сольным концертом в Кремле. Звезда призналась, что ради подготовки дорогого шоу отказалась от покупки загородного дома, о котором она давно мечтала. «Просто есть определенные вещи, есть определенные затраты. На чаше весов стояло: либо я делаю концерт в Кремле, либо я покупаю. Пока откладывается на неопределенное время», — рассказала Гулькина.

Для подготовки к мероприятию артистка похудела на пять килограммов и посетила косметолога. Она отметила, что выкачала жир из подбородка. «Мне просто хочется хорошо выглядеть, и все. Может быть, еще на горизонте где-то мой любимый ждет меня», — заключила бывшая солистка «Миража».

Ранее в марте певец Сосо Павлиашвили похвастался жизнью в своем подмосковном доме. Он рассказал, что вместе с детьми часто гуляет в лесу и проводит время на собственном участке. Он добавил, что, помимо прочего, «для души» разводит на нем кур.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Белый дом назвал условие отмены антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше