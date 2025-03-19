Известная российская певица отказалась от давней мечты ради концерта

Экс-солистка «Миража» Гулькина отказалась от покупки дома ради концерта в Кремле

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина отказалась от давней мечты ради концерта в Кремле. Об этом она сообщила в программе Пятого канала «Светская хроника».

Известная певица отметила 61-й день рождения большим сольным концертом в Кремле. Звезда призналась, что ради подготовки дорогого шоу отказалась от покупки загородного дома, о котором она давно мечтала. «Просто есть определенные вещи, есть определенные затраты. На чаше весов стояло: либо я делаю концерт в Кремле, либо я покупаю. Пока откладывается на неопределенное время», — рассказала Гулькина.

Для подготовки к мероприятию артистка похудела на пять килограммов и посетила косметолога. Она отметила, что выкачала жир из подбородка. «Мне просто хочется хорошо выглядеть, и все. Может быть, еще на горизонте где-то мой любимый ждет меня», — заключила бывшая солистка «Миража».

Ранее в марте певец Сосо Павлиашвили похвастался жизнью в своем подмосковном доме. Он рассказал, что вместе с детьми часто гуляет в лесу и проводит время на собственном участке. Он добавил, что, помимо прочего, «для души» разводит на нем кур.