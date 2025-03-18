Сосо Павлиашвили похвастался жизнью с курицами под Москвой

Сосо Павлиашвили начал строить студию под Москвой

Певец Сосо Павлиашвили похвастался жизнью в своем подмосковном доме. Артист рассказал про курятник и строительство новой студии в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Павлиашвили, его семье нравится жить за городом, поэтому переезд в ближайшее время не планируется. Вместе с детьми и супругой артист часто гуляет в лесу и проводит время на собственном участке. «Всей семьей мы постоянно поем. Общаемся с нашими любимыми кошками и курочками. У нас есть курятник. Это все для души. Мы наслаждаемся загородной жизнью по полной», — поделился певец.

Недавно Павлиашвили начал строительство отдельной студии рядом с домом. Он отметил, что жилье будет отведено под нужды его супруги.

Ранее певица Анна Семенович похвасталась переездом в загородное жилье. Она призналась, что давно мечтала о собственном доме.