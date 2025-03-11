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17:38, 11 марта 2025Экономика

Семенович похвасталась переездом в новый особняк

Певица Анна Семенович заявила, что переехала в новый загородный дом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Анна Семенович

Анна Семенович. Кадр: Telegram-канал «Анна Семенович»

Певица Анна Семенович переехала в новый загородный дом. Этим артистка похвасталась в своем Telegram-канале.

Знаменитость рассказала, что наслаждается шикарной территорией с соснами вокруг. «Я так давно об этом мечтала. Я очень счастлива», — заявила Семенович. Однако певица не уточнила, где именно находится новое жилище.

Интерьеры артистка тоже пока не показала, но призналась, что переезд был трудным. Сейчас она закупает посуду и разную утварь. «Сейчас мне нужно докупить вилки и ножи, потому что их просто нет! В общем, это большие траты, занимает много времени, но это такие приятные хлопоты!» — заключила Семенович.

Ранее стало известно, что певице Юлианне Карауловой пришлось взять ипотеку ради покупки квартиры в Москве. По оценкам экспертов, новое жилье, из-за которого исполнительница влезла в кредит, могло обойтись ей более чем в 80 миллионов рублей.

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