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16:25, 10 марта 2025Экономика

Юлианна Караулова влезла в кредит ради квартиры в центре Москвы

Юлианна Караулова влезла в ипотеку ради московской квартиры за 80 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Юлианна Караулова ввязалась в ипотеку ради покупки квартиры в центре столицы. Об этом сообщает «Пятый канал».

По оценкам экспертов, новое жилье, из-за которого исполнительница влезла в кредит, могло обойтись ей более чем в 80 миллионов рублей — это четырехкомнатная квартира в самом центре Москвы. В поисках жилплощади Караулова с мужем проявляли большую требовательность. «У нас запросы были о-го-го!» — призналась артистка. К примеру, для ее супруга было категорически важно, чтобы в квартире было тихо. Для этого пара сузила выбор до квартир на верхнем этаже. «Для моего супруга было очень важно, чтобы квартира была на последнем этаже, чтобы над нами никто не ходил. У него очень хороший слух, он музыкант, он слышит все», — рассказала Караулова. Сама же певица хотела приобрести квартиру-распашонку — планировку на две стороны Караулова ценит за хорошую циркуляцию воздуха.

На стадии подписания договора звезда, по ее собственным словам, пыталась сторговаться с продавцом. В свежекупленную квартиру Караулова еще не заехала и продолжает жить в загородном доме. С переездом певица медлит, потому что не хочет разлучать ребенка с друзьями. Хорошего детского сада, как оказалось, поблизости с новой квартирой нет. Это обнаружилось лишь тогда, когда артистка стала обставлять комнаты. «И вот это конкретный залет. Ну, будем возить, что поделать», — рассудила Караулова.

Ранее столичное жилье купил в ипотеку сын солиста «Иванушек International» Кирилла Андреева. Кредит был оформлен по льготной программе после рождения второго ребенка. Закрыть кредит Андреев-младший собирается досрочно.

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