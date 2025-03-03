Сын солиста «Иванушек International» взял ипотеку ради столичной квартиры

Сын солиста «Иванушек International» Кирилла Андреева взял жилье в ипотеку

Сын солиста «Иванушек International» Кирилла Андреева ввязался в ипотеку. Об этом певец рассказал в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

На покупку столичной квартиры Андреев-младший решился после рождения второй дочери — прежняя двухкомнатная квартира стала не по размеру. Первое жилье молодой семье подарил солист «Иванушек» — сын Андреева тогда только закончил университет, поэтому позволить себе квартиру не мог.

Новая жилплощадь сына знаменитости располагается на юго-западе Москвы. Ради ее покупки Андрееву-младшему с женой пришлось оформить семейную ипотеку. Закрыть кредит пара собирается досрочно. Как сообщается, полноценный переезд к этому моменту еще не состоялся — в квартиру еще не привезли новорожденную дочку.

Ранее ключи от новой квартиры своей дочери вручил актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны». За месяц до этого бывшая супруга звезды решила через суд взыскать с него алименты.