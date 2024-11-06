Звезда «Реальных пацанов» подарил квартиру дочери

Актер Владимир Селиванов подарил квартиру семилетней дочери

Актер Владимир Селиванов купил квартиру своей семилетней дочери. Звезда сериала «Реальные пацаны» показал подарок в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Селиванов опубликовал видео, на котором проводит экскурсию по новому жилью для дочери. На кадрах можно увидеть просторную кухню и спальню. Помещения уже обставлены мебелью. Актер отметил, что с оформлением интерьера ему помогали профессионалы.

В октябре бывшая супруга Селиванова Виктория Маркина заявила, что актер оболгал ее и нарушил устную договоренность о сумме, которую он должен перечислять на содержание дочери. Из-за этого Маркина решила взыскать алименты через суд.

Ранее 6 ноября сообщалось, что у звезды юмористической программы «Аншлаг» Сергея Дроботенко обнаружили недвижимость стоимостью 78 миллионов рублей. По данным СМИ, артист владеет двумя квартирами в Москве.