Экс-супруга звезды «Реальных пацанов» раскрыла детали споров за ребенка

Экс-супруга Селиванова раскрыла детали судебных разбирательств с актером

Бывшая супруга звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова Виктория Маркина раскрыла детали судебных разбирательств с актером. Ее слова приводит Super.ru во «Вконтакте».

По словам женщины, артист ее оболгал и нарушил их устную договоренность о сумме, которую Селиванов должен перечислять на содержание дочери, из-за чего она решила взыскать алименты через суд. Она добавила, что актер не хочет платить, поэтому подал встречный иск. «Логично, что ему нужно показать себя хорошим, а меня выставить в том свете, что я плохая мать. Ева действительно звонила папе и просила у него денег на йогурт, конфеты, и я действительно говорила ей: "Звони и проси у папы". А что в этом такого? И думаете, он ей дал? Нет», — сказала экс-жена актера.

Маркина также отметила, что все свое время посвящает дочери. «Все мои близкие знают, что я 24/7 с Евой без нянек и родителей. Я вожу ее на кружки каждый день!» — добавила она, подчеркнув, что ей также удалось запустить агростартап по выращиванию клубники.

Ранее Селиванов заявил, что со стороны бывшей жены «стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции». Он рассказал, что Маркина звонила ему со словами: «Срочно перечисли денег или дочь ты не увидишь». «И как я могу объяснить семилетнему ребенку, что я даю маме достаточно денег. Я хочу, чтобы ребенок жил здоровым и любимым, а не был постоянным инструментом шантажа и манипуляций», — написал артист в соцсетях.

До этого стало известно, что звезда «Реальных пацанов» захотел забрать дочь у бывшей жены.