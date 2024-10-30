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13:54, 30 октября 2024Культура

Звезда «Реальных пацанов» захотел забрать дочь у бывшей жены

Звезда «Реальных пацанов» Селиванов захотел отсудить дочь Еву у бывшей жены

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов захотел забрать дочь Еву у бывшей жены Виктории Селивановой. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Артист подал в суд на определение местожительства ребенка. Беседа по иску назначена на 26 ноября.

Ранее актер Павел Прилучный сделал заявление на фоне судебных разбирательств по опеке над детьми с бывшей женой Агатой Муцениеце. Он опубликовал на странице в социальной сети пост в честь Дня отца, в котором признался, что очень любит своих детей, а также пообещал, что всегда будет делать для них все возможное.

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      Варвара Кошечкина
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