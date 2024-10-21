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15:53, 21 октября 2024Культура

Прилучный высказался о любви к детям на фоне судебных разбирательств с Муцениеце

Прилучный упрекнул Муцениеце на фоне судебных разбирательств

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актер Павел Прилучный сделал заявление на фоне судебных разбирательств по опеке над детьми с бывшей женой Агатой Муцениеце. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актер выложил публикацию в честь Дня отца. «Правда лишь одна: я очень люблю своих детей, делаю и всегда буду делать для них все, что в моих силах. И мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению», — написал он.

Ранее суд вынес решение о местожительстве сына Муцениеце и Прилучного.

До этого Муцениеце рассказала о нежелании сына общаться с ней.

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      Варвара Кошечкина
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