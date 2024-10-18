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14:34, 18 октября 2024Культура

Муцениеце отсудила у Прилучного сына

Суд вынес решение о местожительстве сына актеров Муцениеце и Прилучного

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Суд вынес решение о местожительстве сына актрисы Агаты Муцениеце и актера Павла Прилучного Тимофея. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, ребенок останется жить с матерью. «Я ревела от радости, не могла остановиться. Вся эта подающаяся под соусом меда и варенья история на самом деле очень нечестная. Все все видят», — высказалась артистка, отметив, что у нее несколько раз возникало «желание сдаться».

Дело было приостановлено на время проведения следственной экспертизы, уточняет канал.

Ранее Павел Прилучный впервые прокомментировал суд по опеке над детьми с бывшей женой. Он категорически отверг обвинения Муцениеце в том, что судится с ней исключительно из-за собственных интересов.

До этого стало известно, что Агата Муцениеце уехала на отдых в Испанию, оставив детей с бывшим мужем.

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      Варвара Кошечкина
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