Прилучный ответил на обвинения Агаты Муцениеце

Павел Прилучный впервые прокомментировал разбирательства с Агатой Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые прокомментировал суд по опеке над детьми с бывшей женой Агатой Муцениеце. Об этом артист рассказал в интервью «7 Дней».

По словам Павла, даже в рамках судебного разбирательства с экс-супругой он действует исключительно в интересах их общих детей Тимофея и Мии. Он категорически отверг обвинения Агаты в том, что судится с ней исключительно из-за собственных инетресов.

«Что значит я отбираю ребенка? Сын захотел жить со мной еще год назад. Когда он озвучил свое желание, мы начали обсуждать это с его мамой. Агата согласилась отпустить его ко мне, но без юридического оформления переезда», — объяснил актер.

Также звезда «Мажора» заявил, что все свободное время старается посвящать воспитанию детей и общему досугу с ними.

«Я стараюсь все свободное время проводить с детьми. Ездим отдыхать, отмечаем вместе дни рождения, детские праздники, ходим всей семьей на мои премьеры», — добавил он.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце уехала на отдых в Испанию, оставив детей с бывшим мужем.