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11:00, 3 октября 2024Культура

Агата Муцениеце назвала адом суд с Прилучным

Агата Муцениеце дала первый комментарий после суда за детей с Павлом Прилучным

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце дала первый комментарий после суда за детей с бывшим супругом Павлом Прилучным. Своими эмоциями она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Муцениеце, выступающей в суде в качестве ответчика, прошедшее заседание было «адом».

«Вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, — это полный ад. Не желаю ни одной матери испытать то, что испытала я. Очень жаль, что сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик», — заявила она.

Также Муцениеце оценила поведение стороны экс-супруга во время судебного разбирательства.

«Жестокость, с которой все решает вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются. Только личная выгода, что печально», — добавила она.

Ранее Прилучный прокомментировал слухи о сборе компромата на бывшую супругу.

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      Андрей Шеньшаков
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