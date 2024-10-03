Прилучный прокомментировал слухи о компромате на Муцениеце

Павел Прилучный опроверг слухи о сборе компромата для суда с Агатой Муцениеце

Актер Павел Прилучный, который сейчас судится со своей экс-супругой Агатой Муцениеце, опроверг слухи о том, что собирает компромат на нее. Слова артиста передает «Пятый канал».

Прилучный назвал информацию глупостью и заявил, что намерен действовать исключительно в интересах их общих детей — Мии и Тимофея. «Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей. Это все глупости», — заявил Павел.

Адвокат актера также сообщила, что сторона обвинения не будет прибегать к подобным шагам. «Мы ведем законную игру», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный собирается обнародовать некий компромат на бывшую жену в рамках судебного заседания.